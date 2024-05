Terremoto Campi Flegrei, proseguono le verifiche tecniche negli edifici | VIDEO

MeteoWeb

Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco a Napoli a seguito della serie di scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei: sono 63 i sopralluoghi fatti dai Vigili del Fuoco negli edifici, specie nei comuni di Pozzuoli e Bacoli. Potenziati i team per le verifiche di stabilità, con funzionari tecnici da Molise, Lazio e Puglia.

”In collegamento con i sindaci, il prefetto, la Regione, la comunità scientifica, le strutture operative e i Vigili del Fuoco e il volontariato di Protezione Civile siamo sul territorio e stiamo raccogliendo le richieste dei cittadini per le verifiche di agibilità nelle case nel momento in cui loro rientrano e verificano delle lesioni e qualificando e migliorando le attività di assistenza nelle aree di accoglienza. C’è questo continuo lavoro sul territorio per migliorare il rapporto anche di comunicazione con i cittadini”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio al ‘TG1’ parlando della situazione dei Campi Flegrei. ”Il volontariato è attivato a livello regionale, siamo pronti ad attivarlo, qualora ce ne fosse bisogno, in una scala più ampia – ha aggiunto – è chiaro che ci troviamo, non in presenza di un evento sismico, ma in un’area bradisismica quindi la popolazione è soggetta a questi continui movimenti tellurici che provocano stress e preoccupazioni. C’è un lavoro soprattutto di informazione scientifica e di informazione ai cittadini”.

