Allerta Meteo, ancora forte maltempo in arrivo dopo il disastro di ieri sera: FOCUS sui temporali di oggi e domani

E’ tornato a splendere il sole sul Nord/Ovest flagellato da un’ondata di maltempo di proporzioni catastrofiche nella serata di ieri: tra Piemonte e Valle d’Aosta è stato un disastro. In meno di 12 ore sono caduti 228mm di pioggia all’Alpe Veglia, 181mm a Pecetto di Macugnaga, 178mm al Rifugio Zamboni Zappa, 176mm a Noasca, 153mm a Varzo, 133mm a Lillaz, 131mm ad Alagna Valsesia, 128mm a Grand-Crot, 124mm a Piano Audi, 119mm a Valnontey, 117mm a Verrès, Trasquera e Larecchio, 115mm al Lago di Paione superiore, 111mm a Forno Alpi Graie, 103mm al Passo del Moro, 102mm a Balme e all’Alpe Cheggio, 92mm a Sparone, 85mm a Formazza, 83mm a Corio, 80mm a Lanzo Torinese, 68mm ad Avigliana, 67mm a Piamprato.

Si tratta di piogge alluvionali, che hanno provocato danni gravissimi: decine di frane hanno distrutto e travolto strade, isolato paesi, sfiorato le abitazioni. Ma ci sono stati anche venti impetuosi e grandine molto grossa. Tra le tante immagini del giorno dopo, segnaliamo quelle di Cuorgnè dove nei campi, sul terreno, ci sono buchi profondi diversi centimetri provocati proprio dalla furia della grandine di ieri sera:

Le zone più colpite sono state quelle di Alpi e Prealpi tra Piemonte centro-settentrionale e Valle d’Aosta. Fortunatamente in Italia non ci sono stati morti, ma è andata molto peggio oltre il confine: tre morti in Francia, due morti e un disperso in Svizzera.

In Italia, invece, tanti evacuati, bloccati, feriti ma per fortuna al momento non risultano vittime. La conta dei danni è davvero impressionante: raffiche di vento ad oltre 130km/h hanno scoperchiato alcune abitazioni a Busano:

Allerta Meteo: focus sul maltempo delle prossime ore

Il maltempo, però, tornerà grande protagonista nelle prossime ore. Ancora una volta al Nord. Già stasera avremo forti temporali, molto intensi in Piemonte, ancora una volta nel torinese, ma soprattutto al Nord/Est, tra Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre al Sud fa caldo ma senza eccessi esagerati:

Domani, lunedì 1 luglio, il maltempo si intensificherà al Nord/Est: nella notte e nelle prime ore del mattino avremo forti temporali che colpiranno in modo particolare le zone di confine con Austria e Slovenia.

Poi, nel pomeriggio-sera, inizierà la fase più cruda di maltempo che si prolungherà per tutta la settimana: avremo temporali violentissimi nel cuore del Nord, in Lombardia, Veneto ed Emilia, e il tempo inizierà ad annuvolarsi anche al Centro/Sud dove in serata si concluderà questa “ondatina di caldo” molto breve e senza eccessi.

Martedì 2 luglio anche al Sud avremo forti piogge e temporali.

