Allerta Meteo: grandine grossa, forti downburst e supercelle, l’allarme degli esperti per il maltempo esplosivo di domenica

Gli esperti meteorologi del gruppo ‘ZenaStormChaser‘ hanno pubblicato l’outlook temporalesco per domenica 9 giugno, con un particolare focus sui fenomeni meteo estremi che nelle prossime ore colpiranno il Nord Italia. L’allerta meteo è già stata ufficialmente diramata da protezione civile e aeronautica militare, e lo scenario è davvero molto estremo con il rischio di fenomeni violentissimi.

I meteorologi di ZenaStormChaser precisano di “leggere attentamente la spiegazione riportata qui sotto e non fermarvi alla sola cartina” (che pubblichiamo più avanti), e in modo particolarmente brillante illustrano innanzitutto la situazione meteorologica attuale: “Una goccia fredda presente sulla Spagna, responsabile del richiamo di aria calda che sta investendo il centro sud Italia, viene riagganciata dal getto che scorre sul centro Europa permettendogli di traslare verso est/nord est attraversando il nord Italia durante la serata di domani“.

“La situazione – proseguono gli esperti – che vedrà inizialmente un forte cap agire sulla Pianura Padana (inibizione dei fenomeni convettivi per la presenza di strati di inversione termica) vedrà un’improvvisa destabilizzazione a partire dal tardo pomeriggio/sera, con esplosione della convezione data dall’improvviso ingresso di nuclei di vorticità e anche grazie all’accumulo di valori di cape (energia disponibile alla convezione) superiori ai 2000 J/Kg, fino a 2500J/kg su Veneto e Friuli-Venezia Giulia“.

Allerta Meteo su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Liguria

“Sul Piemonte i primi fenomeni si manifesteranno lungo l’arco alpino occidentale sotto forma di linee temporalesche in grado di scaricare ingenti quantitativi di pioggia in sconfinamento verso la Valle d’Aosta orientale e il Vco. Sugli outflow di questi temporali potranno originarsi 1-2 supercelle, dopo le 17, che trasleranno dal cuneese verso il torinese fino a toccare il vercellese, con possibilità di grandinate di medie dimensioni (3-4cm) (livello 2). Il cap sulla pianura lombarda ed emiliana sarà molto elevato e duro da sfondare per le correnti convettive, anche la presenza di sabbia sahariana in sospensione appare un fattore inibente. Dopo le 18 però, l’aumento della componente ciclonica delle correnti in quota e la convergenza tra il marino e il sud est in risalita dall’Adriatico, grazie alla presenza di un minimo depressionario al suolo sulla pianura, dovrebbero essere sufficienti per fornire la forza necessaria per sfondare questa barriera e creare updraft esplosivi.

I temporali hanno alte probabilità di evolvere in supercelle rinforzandosi velocemente salendo verso nord nord est (livello 2-3). In quest’area sussistono le condizioni per grandinate di grosse dimensioni (fino a 7-8cm), grazie alla presenza di valori di energia sino a 2300J/Kg e valori di shear davvero elevati. Qualora la convezione dovesse tardare per fattori inibenti troppo forti saranno invece favorite multicelle organizzate (possibile MCS) con forti downburst e grandine fino a 4-5cm di diametro. In Liguria si assisterà alla formazione di rovesci con qualche colpo di tuono specialmente tra spezzino e Genovese centro orientale“.

Allerta Meteo su Veneto e Friuli Venezia Giulia

“I temporali una volta raggiunta la Lombardia orientale tenderanno a traslare tra Il Garda e i Lessini, in tarda serata/prime ore della notte, per poi ripresentarsi sulla Pianura veneta (vicentino) dove incontreranno terreno fertile per potenziarsi nuovamente (livello 2 e3). Su queste aree spirerà ancora una ventilazione sud orientale ricca di energia che oltre a mantenere elevato il livello di shear, fungerà da alimentazione continua ai sistemi temporaleschi, con supercelle che potranno spazzare la medio alta pianura traslando verso est nord est sul Friuli-Venezia Giulia. La grandine potrà raggiungere e superare i 5cm di diametro“.

