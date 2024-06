Allerta Meteo, la Sabbia del Sahara inizia ad invadere l’Italia: domani anomale piogge gialle

MeteoWeb

La Sabbia del Sahara inizia ad invadere l’Italia, come ampiamente preannunciato nei bollettini meteo delle scorse ore. Già dal pomeriggio di oggi un’enorme nube di polvere giallastra proveniente dal nord Africa ha avvolto nella sua atmosfera sahariana la Sardegna e il Nord/Ovest, depositandosi al suolo in modo particolare in Liguria e Piemonte dove sono in corso le prime piogge. Emblematiche le immagini della automobili a Torino (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo), ricoperte da una patina sabbiosa giallastra proveniente da Algeria e Marocco.

Le immagini satellitari evidenziano lo sviluppo di temporali molto forti in Spagna e in Austria, ma anche la nube di polvere che dal Maghreb risale proprio su Sardegna e Nord Italia:

Il particolare dell’enorme nube di sabbia del Sahara in risalita sull’Italia è ancor più evidente dallo zoom satellitare sulla nostra Penisola:

In Piemonte la popolazione è stupita per il fenomeno, che negli ultimi tre mesi si è ripetuto con una frequenza eccezionale (è successo almeno una decina di volte, praticamente quasi ogni settimana!). Emblematica un’immagine scattata da un meteo appassionato del pluviometro con 4mm di pioggia giallastra per la presenza di sabbia Sahariana.

Domani, come già ampiamente annunciato nell’allerta meteo odierna, cadrà un’enormità di sabbia del Sahara su tutto il Nord Italia con anomale piogge gialle dovute proprio al deposito di questa polvere desertica che sarà ancor più abbondante di oggi, e che le precipitazioni intense depositeranno in modo copioso al suolo tanto che poi rimarrà a lungo su auto, in strade, balconi, terrazze e giardini.

