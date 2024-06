Allerta Meteo, nuova ondata di forte maltempo nel weekend: le previsioni

MeteoWeb

Ancora maltempo all’orizzonte per l’Italia: la situazione meteorologica in termini macro-regionali non cambia, e sul nostro Paese continueremo ad avere fenomeni meteo estremi ancora a lungo. Un trend che è iniziato ad aprile, con la fine del fenomeno di El Niño e quindi anche l’inversione di tendenza rispetto al lungo periodo di caldo anomalo che aveva caratterizzato i mesi precedenti. Adesso questo nuovo scenario sinottico si conferma anche in estate, o almeno nella prima parte dell’estate: il mese di Giugno è iniziato con il maltempo e continuerà con il maltempo anche nel suo prosieguo.

Al netto dell’instabilità che prosegue in queste ore e continuerà anche nei prossimi giorni, seppur affievolita, il prossimo brusco peggioramento dopo una breve tregua, arriverà nel weekend tra sabato 8 e domenica 9 giugno. Le mappe prospettano una nuova perturbazione particolarmente intensa, che inizialmente sarà preceduta da una lingua calda proveniente dal Maghreb e che porterà un forte rialzo termico molto rapido e veloce, dapprima in Sardegna e poi nel resto del Centro/Sud.

Ma attenzione: non sarà caldo estivo, bensì uno scenario ciclonico. L’aria calda sarà accompagnata da molte nubi africane, tantissima sabbia del Sahara e forti venti di scirocco. Invece tra domenica 9 e lunedì 10 giugno, piogge torrenziali e violenti temporali colpiranno il Nord e la Sardegna, con temperature in picchiata su valori decisamente freddi per il periodo non solo nell’Italia settentrionale ma anche in quella Centrale.

Per l’estate bisognerà ancora attendere. Probabilmente a lungo…

