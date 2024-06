Allerta Meteo estrema oggi in Italia: “grandine gigante e distruttiva, alluvioni lampo e alto rischio tornado”

MeteoWeb

Allerta meteo estrema oggi per alcune regioni d’Italia: sono attese infatti grandinate giganti e distruttive, piogge intense che potrebbero causare alluvioni improvvise, raffiche di vento dannose e un alto rischio di tornado. Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, sabato 29 giugno, alle 8 di domani, domenica 30 giugno. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per alcune parti dell’Est della Francia fino al Nord/Ovest della Svizzera e al Sud/Ovest della Germania per raffiche di vento dannose, grandine molto grande e piogge eccessive. Un livello 2 circonda il livello 3 e riguarda pericoli simili, ma con un livello di affidabilità leggermente inferiore. È presente un rischio tornado aumentato a livello regionale, con la possibilità di un evento forte.

Un livello 3 è stato emesso per il Nord/Ovest dell’Italia fino al Sud della Svizzera, principalmente per grandine gigante/distruttiva, piogge eccessive, raffiche di vento dannose e un forte rischio tornado. Un livello 2 circonda il livello 3 e riguarda pericoli simili, ma con un livello di affidabilità leggermente inferiore.

Inoltre, un livello 2 è stato emesso per il Sud/Ovest della Francia, principalmente per piogge eccessive. Un livello 1 circonda tutte le aree di livello con tutti i tipi di pericoli, ma con probabilità inferiori. Un livello 1 è stato previsto dalla Finlandia/Russia occidentale fino alla Romania per alcuni episodi di grandine grande/piogge intense e segnalazioni isolate di raffiche nella sua parte meridionale, trasformandosi più in un rischio di raffiche di vento forti e tornado isolati verso la sua parte settentrionale. Un livello 1 è stato emesso per alcune parti del Caucaso, principalmente per grandine e raffiche forti. Un livello 1 è stato previsto per alcune parti della Turchia meridionale, principalmente per grandine grande e piogge intense.

Allerta Meteo, allarme estremo oggi in Italia: il bollettino ESTOFEX

Per quanto riguarda in dettaglio la situazione meteo attesa oggi al Nord/Ovest dell’Italia, “l’area principale di preoccupazione copre le seguenti regioni: Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia“, si legge nel bollettino ESTOFEX. “Oltre al rischio di grandine distruttiva, quantità di pioggia oraria estreme con mesocicloni organizzati in un ambiente con PW superiore a 40 mm indicano un rischio di flash flood locale ma potenzialmente mortale. È certamente possibile un forte evento tornado“.

In sintesi, l’allerta meteo ESTOFEX prevede condizioni meteo estreme per il Nord/Ovest dell’Italia oggi, 29 giugno. Un livello 3, il più alto, è stato emesso per Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Sono attese grandinate giganti e distruttive, piogge intense che potrebbero causare alluvioni improvvise, raffiche di vento dannose e un alto rischio di tornado. La situazione è particolarmente preoccupante a causa della combinazione di alta umidità, elevata instabilità atmosferica e forti venti in quota. È importante prestare molta attenzione agli aggiornamenti meteorologici e prendere le necessarie precauzioni.

