Maltempo, esplodono i primi forti temporali in Piemonte e Valle d’Aosta | LIVE

Il maltempo inizia a colpire il Piemonte e la Valle d’Aosta con i primi forti temporali, al momento confinati alle zone Alpine e Prealpine ma già localmente intensi. Nelle ultime ore sono già caduti ben 41mm di pioggia a Piano Audi, 40mm a Sparone, 37mm a Lanzo Torinese, 30mm a Rosone, 29mm a Forzo, 28mm a Noasca, 27mm a Saint-Vincent, 26mm a Piamprato, 21mm a Pontey, 20mm a Cogne, 19mm a Saint-Denis, 14mm ad Avigliana, 10mm a Cumiana, 6mm a Pinerolo. Le temperature sono crollate nelle zone interne, anche se al momento le pianure sono soltanto lambite dalle precipitazioni.

A Biella cade pioggia sporca di sabbia del Sahara, presente copiosa nell’atmosfera. Ma il clou del maltempo sarà in serata e tarda serata, dopo le ore 21.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

