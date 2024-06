MeteoWeb

Nuova allerta meteo per alcune regioni d’Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, giovedì 6 giugno, alle 8 di domani, venerdì 7 giugno. In dettaglio, è stato emesso un livello 2 per alcune parti del Sud/Est dell’Austria, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense; è stato previsto un livello 2 per alcune parti della Repubblica Ceca orientale fino alla Polonia meridionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense; entrambe le aree di livello 2 sono circondate da aree di livello 1 con rischi simili ma con probabilità inferiori. Inoltre, sono possibili piogge intense e un evento isolato di tornado (comprese le aree di livello 2).

Inoltre, è stato emesso un livello 1 per il Sud/Est della Francia fino all’estremo Ovest dell’Italia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense; previsto un livello 1 per alcune parti della Grecia, principalmente per grandine isolata di grandi dimensioni e raffiche di vento intense. Infine, è stato emesso un livello 1 per l’estremo Est dell’Europa fino alla Russia occidentale, principalmente per piogge intense o eccessive.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

“Modello NAM/NAO negativo in corso con blocchi ad alta latitudine causa un modello quasi stagnante di onde di Rossby europee con un’area estesa a bassi geopotenziali sopra il Mare di Norvegia, delimitata da promontori a Sud della Groenlandia e un altro sopra l’estremo Nord/Ovest della Russia“, riporta il bollettino ESTOFEX. “Una sezione piuttosto attiva del jet subtropicale sopra l’Atlantico centrale si espande ulteriormente verso Est. Questo porta un’onda a bassa latitudine con ulteriore amplificazione nelle Azzorre, che è un modello di altezza piuttosto anomalo per questa zona in questo periodo dell’anno“. Questo tipo di configurazione di altezza “favorisce un afflusso profondo di aria calda da Sud/Ovest e l’afflusso di aria polare modificata da Nord/Ovest, allungando e intensificando il gradiente termico sopra l’Europa centrale con un aumento della convezione guidata dal vento termico. Sebbene non eccezionalmente forte, un fiume atmosferico si forma nell’Europa centrale sotto una massa d’aria instabile che si estende verso Nord, causando una fascia di instabilità aumentata dalla Spagna settentrionale alla Polonia meridionale“.

Cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

In Italia, oggi 6 giugno 2024, sono previste condizioni meteo variabili con rischio di temporali. Con un rischio temporali in generale previsto sulle Alpi, l’estremo Nord/Ovest è indicato come livello 1, suggerendo possibili grandinate con chicchi di grandi dimensioni e raffiche di vento intense. L’area verso il Golfo di Genova potrebbe vedere un indebolimento dei temporali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.