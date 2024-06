MeteoWeb

Nuova allerta meteo per il Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, venerdì 7 giugno, alle 8 di domani, sabato 8 giugno. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per il Sud/Est dell’Austria, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense (possibile un evento di grandine molto grande), un livello 1 circonda il livello 2 con rischi simili ma probabilità inferiori; un livello 1 è stato previsto per il Sud/Est della Francia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense; un livello 1 è stato emesso per parti di Portogallo/Spagna, principalmente per grandine di grandi dimensioni e piogge intense.

Infine, un livello 1 è stato diramato per parti della Turchia e della Georgia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense; un livello 1 è stato emesso per parti della Russia occidentale, principalmente per piogge intense.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Permane il pattern d’onda medio/alto più o meno stazionario. La caratteristica più progressiva sarà la profonda anomala depressione, che si sposta nell’Europa sudoccidentale e crea un profondo pattern sull’Europa occidentale mentre si avvicina all profonda depressione sul Mare di Norvegia, sottolinea il bollettino ESTOFEX. Un’altra onda a bassa ampiezza colpisce l’Europa sudorientale, mentre altrove l’aumento delle altezze inizia a dominare la maggior parte del Mediterraneo.

Cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Oggi il bollettino ESTOFEX prevede maltempo in alcune zone d’Italia. La mappa mostra un livello 1 di allerta che copre il Nord/Ovest, che indica un rischio di fenomeni meteorologici significativi come grandine di grandi dimensioni, vento forte e piogge intense. Il livello 1 implica che questi eventi sono possibili, ma con una probabilità inferiore rispetto alle aree con livello 2. La sinossi e la discussione del bollettino meteo indicano che le condizioni atmosferiche supportano la formazione di temporali, specialmente lungo le catene montuose, che possono poi spostarsi verso altre regioni.

