Anche la NASA avverte: “non credete alla bufala della parata dei pianeti”

Lunedì 3 giugno non ci sarà alcuna spettacolare “parata dei pianeti“, o, almeno, non una che sarà visibile a occhio nudo. La NASA ha deciso di prendere una posizione chiara e insolita contro una notizia virale sui social riguardo un presunto allineamento planetario la prossima settimana. Se avete letto qualche notizia sensazionalistica su siti che di solito non si interessano del cielo notturno, potreste essere stati indotti a credere che sarà un evento eccezionale come l’aurora boreale visibile in posti insoliti, un’eclissi solare totale o una cometa visibile a occhio nudo. Purtroppo, non sarà così.

“Avrete forse sentito parlare di una ‘parata dei pianeti’ il 3 giugno,” si legge in un post dell’account @NASASolarSystem su X. “Siate consapevoli che la maggior parte sarà troppo vicina al Sole nascente o troppo fioco per essere visibile“.

You may have heard about a “parade of planets” on June 3. Be aware that most of them will be either too close to the rising Sun or too faint to see. But look for reddish Mars between Saturn and the slim crescent Moon. More tips about upcoming sky events: https://t.co/dBPuOUuaiR pic.twitter.com/3kF04JPXDO

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) May 29, 2024