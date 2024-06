Boom turismo in Italia: tendenze e dati del 2023

MeteoWeb

Il 2023 è stato un anno da record per il turismo in Italia, con cifre mai viste prima nelle rilevazioni del settore. Con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze registrate nei vari esercizi ricettivi sparsi per il paese, il turismo ha mostrato una vivacità straordinaria, segnando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti.

Il turismo in Italia

Negli ultimi quattro anni, dal 2019 al 2023, gli arrivi nelle strutture ricettive italiane hanno registrato un incremento di 3 milioni di unità, corrispondente a una crescita del 2,3% rispetto al 2019. Le presenze turistiche, nel medesimo periodo, sono aumentate di 14,5 milioni, segnando un incremento del 3,3%.

Rispetto all’anno precedente, il 2023 ha visto un balzo significativo, con circa 16 milioni di arrivi in più (+13,4%) e oltre 39 milioni di presenze aggiuntive (+9,5%). È interessante notare che dopo il periodo pandemico compreso tra il 2020 e il 2022, la componente estera della clientela ha ripreso a prevalere su quella domestica: nel 2023, il 52,4% delle presenze turistiche è stato generato da clienti non residenti in Italia.

Un aspetto degno di nota è il notevole incremento degli arrivi e delle presenze nel settore extra-alberghiero, con un aumento del 16,9% e dell’11,0% rispetto al 2022, rispettivamente. Questi incrementi si sono rivelati superiori a quelli registrati nel settore alberghiero, il quale ha comunque evidenziato una crescita del 11,5% negli arrivi e dell’8,1% nelle presenze.

Tra le regioni italiane, il Lazio e la Lombardia si sono distinte per una crescita particolarmente vigorosa rispetto al 2022. Questo aumento è stato alimentato dal significativo incremento delle presenze turistiche registrate nelle città di Roma e Milano, che hanno attratto un flusso sempre maggiore di visitatori.

Il 2023 ha segnato un trionfo per il turismo italiano, con cifre record che testimoniano il ritorno in forza del settore dopo i difficili anni della pandemia. L’incremento sia degli arrivi che delle presenze, soprattutto nel settore extra-alberghiero, riflette una rinnovata fiducia dei viaggiatori nel scegliere l’Italia come meta privilegiata per le proprie vacanze e viaggi d’affari. Con regioni come il Lazio e la Lombardia che emergono come leader in questo boom turistico, l’Italia si conferma come una destinazione di primo piano nel panorama internazionale del turismo.

