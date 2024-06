Settimana al via con forte maltempo al Centro/Nord: Emilia-Romagna nel mirino, nubifragi sull’Appennino | LIVE

MeteoWeb

Al via ondata di maltempo al Centro/Nord, che al momento fa registrare gli accumuli più importanti in Emilia–Romagna. Mentre costa romagnola e ferrarese saranno per lo più risparmiate, sono attesi nubifragi sull’Appennino forlivese-ravennate. Grandi quantitativi di pioggia in breve tempo potrebbero determinare veloci incrementi dei livelli dei corsi d’acqua.

In queste ore rovesci e temporali si estendono dai rilievi forlivesi al piacentino. Rilevati dalla mezzanotte ben 63 mm a Civitella di Romagna (FC), 45 mm a San Benedetto Val di Sambro (BO), 43 mm a Sarsina (FC). Il maltempo insisterà sulle stesse aree nelle prossime ore e tenderà successivamente a concentrarsi sui rilievi dell’Emilia centro-occidentale.

