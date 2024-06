Maltempo anche al Centro: due temporali a Firenze, crollano le temperature

MeteoWeb

Non solo al Nord. Il maltempo che insiste sull’Italia ha sferzato anche le regioni del Centro oggi, con piogge e temporali. In particolare, due forti temporali hanno colpito la città di Firenze, facendo crollare le temperature. Nelle ultime 24 ore, sul capoluogo sono caduti 45mm di pioggia e la temperatura è scesa ad appena +18°C in serata. Il temporale del pomeriggio ha provocato anche disagi al traffico, rimasto paralizzato in alcune zone della città. Piogge intense anche nel resto della Toscana; segnaliamo: 48mm a Treppio, 43mm a Montepiano, 40mm a Nugola, 32mm a Marradi, 31mm a Pracchia, 30mm a Olmicino.

Forti piogge anche nelle Marche, dove segnaliamo: 56mm a San Severino Marche, 45mm a Cingoli, 40mm a Pian di Pieca. Forti piogge hanno colpito anche nella zona di confine tra Umbria e Lazio.

