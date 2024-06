Maltempo Emilia Romagna, esonda il torrente Termina a Traversetolo | VIDEO

MeteoWeb

La situazione rimane critica in Emilia Romagna per gli effetti del maltempo che si abbatte incessante da giorni sulla zona appenninica della regione. Continuano le esondazioni di corsi d’acqua. Nel Parmense, è esondato il torrente Termina a Traversetolo, a sud di Parma, allagando la pianura.

La zona più colpita dalle violente piogge che hanno interessato Parma è quella di Mulazzano, frazione del comune di Lesignano dè Bagni. Qui diverse abitazioni sono state invase dall’acqua e dal fango e anche le auto sono finite sott’acqua. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in salvo le famiglie rimaste isolate all’interno delle abitazioni allagate. Situazione critica anche in località Taverna Ponte a Mulazzano. Le ruspe sono al lavoro per provare a liberare le strade e le macchine rimaste intrappolate nel fango.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

