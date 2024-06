Maltempo, le piogge di oggi in Sicilia

MeteoWeb

Pensi a una domenica di metà Giugno in Sicilia e la mente non può che andare a spiagge assolate, caldo afoso e temperature elevate. Invece quest’anno non va affatto così: l’estate non decolla, anzi, sembra non voler proprio arrivare. Tanta gente, a differenza degli scorsi anni, non è ancora riuscita ad andare al mare. E anche oggi in Sicilia è stata una giornata di maltempo, con cielo cupo, temperature gradevoli e persino piogge sparse nel pomeriggio-sera tra Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, nelle zone interne dei settori occidentali dell’isola.

Come possiamo osservare dalla mappa a corredo dell’articolo, non si sono verificati nubifragi o grandi piogge ma in un’area molto estesa tra i monti Sicani, il Canale di Sicilia e l’entroterra palermitano, sono caduti 2–3mm di pioggia. Piogge anche sulla costa trapanese e agrigentina, lungo il Canale di Sicilia.

