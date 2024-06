Maltempo, violenta linea temporalesca in Friuli Venezia Giulia: nubifragi e forti raffiche di vento | LIVE

MeteoWeb

Si intensificano i temporali in serata al Nord-Est. Un’intensa linea temporalesca è in atto dall’estremo est del Veneziano fino al nord del Friuli Venezia Giulia; colpita anche la città di Udine. Sulle zone interessate dai temporali, si registrano nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Tra i dati pluviometrici più importanti della giornata finora in Friuli Venezia Giulia, segnaliamo: 86mm a San Daniele del Friuli, 60mm a Moruzzo, 56mm a Fagagna, 53mm a Tavagnacco, 34mm a Udine. In Veneto, spiccano i 46mm di pioggia caduti in 45 minuti a San Donà di Piave, nel Veneziano; nella zona, le raffiche di vento hanno raggiunto i 90km/h.

A Fagagna (Udine), i temporali hanno provocato una raffica di vento di 79km/h. Nell’Alto Pordenonese, nella zona di Maniago Spilimbergo, a causa dei forti venti si segnalano disagi, come l’interruzione della linea elettrica. Segnalati danni e cadute di alberi a Udine a causa del violento temporale che ha colpito la città.



Violento temporale si abbatte su Udine

