Maltempo Lombardia, vigili del fuoco in campo da Milano a Lodi | VIDEO

Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate da ieri pomeriggio in Lombardia per far fronte ai danni causati dal maltempo. Più colpite le province di Milano, Lecco, Bergamo, Pavia e Lodi, dove sono stati effettuati interventi per allagamenti, messa in sicurezza di tetti e coperture danneggiate dal vento, e per il taglio di piante pericolanti.

Nel video a corredo dell’articolo le operazioni eseguite ieri a Lodi in via Vespucci.

