Maltempo, notte di tempesta in Lombardia: temporali furiosi e grandine grossa

E’ una notte tempestosa in Lombardia, la Regione più colpita dal maltempo che infuria su tutto il Nord Italia. Forti temporali stanno colpendo varie zone della Regione, con violenti nubifragi soprattutto nelle zone settentrionali della Lombardia: notevoli, ad ovest, 80mm di pioggia a Brunate San Maurizio, 71mm a Cantù, 68mm a Verzago, 54mm a Montorfano; a est invece ben 85mm a Costa di Cazzago San Martino, 79mm a Provezze di Provaglio d’Iseo, 65mm a Provaglio d’Iseo, 54mm a Castrezzato, 52mm a Paderno Franciacorta e Palazzolo sull’Oglio.

I nubifragi sono ancora molto intensi, come possiamo vedere dall’ultimo aggiornamento del radar notturno. Anzi. Probabilmente il peggio deve ancora iniziare, in risalita dalla linea del Po dove i fenomeni si stanno generando al confine con l’Emilia:

Sotto la pioggia la temperatura crolla fino a +14°C: è una notte di freddo anomalo, come se fossimo in pieno autunno.

