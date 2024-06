Maltempo Piemonte, forti temporali provocano disagi in tutta la Regione. E che freddo!

MeteoWeb

Il Piemonte sta vivendo una serata autunnale: fa freddo in tutta la Regione dopo le forti piogge che nel tardo pomeriggio e in serata hanno interessato buona parte del territorio regionale, al voto in queste ore per le elezioni europee e regionali. Alle 22:15 le temperature sono di appena +18°C a Verbania, +17°C a Torino, Cuneo, Biella e Omegna, +16°C a Pinerolo e Stresa, +15°C a Saluzzo e Borgomanero.

Il maltempo che ha colpito la Regione ha scaricato violenti nubifragi con forti temporali. In meno di 4 ore sono caduti ben 66mm di pioggia a Crissolo, 65mm a Cesara, 48mm a Luserna San Giovanni, 47mm a Vaccera, 45mm a Omegna, 43mm a Niquidetto, 41mm a Colleretto Castelnuovo, 37mm a Perrero Germanasca, 35mm a Corio e Massazza, 33mm a Lozzolo e Chiaves, 32mm a Biella, Pinerolo e Borgosesia, 31mm a Cuneo e Fobello, 30mm a Bobbio Pellice, Trivero e Cellio, 28mm a Cursolo, 26mm a Sambughetto.

Criticità diffuse per allagamenti (vedi Bussoleno, nella foto a corredo dell’articolo). E il maltempo prosegue ancora.

Maltempo, pioggia torrenziale in atto a Biella

Maltempo in Piemonte, il cielo fa paura a Cossato (Biella)

Maltempo in Piemonte, forte temporale tra Vigliano e Bielmonte

Maltempo in Piemonte, temporale "spettrale" in serata a Piossasco

Maltempo Piemonte, forte pioggia in superstrada a Biella altezza Valdengo

Maltempo in Piemonte, forte nubifragio in corso sulla tangenziale di Pinerolo

