Maltempo, furiosi nubifragi in Friuli Venezia Giulia: caos tra Udine, Latisana e Maniago | FOTO

Violenti nubifragi hanno colpito nella tarda serata di ieri e nella notte diverse zone del Friuli Venezia Giulia. Inizialmente il maltempo, caratterizzato da forti piogge, grandinate e vento, ha investito la pedemontana pordenonese. I danni più gravi si sono verificati a Campagna di Maniago, con allagamenti di scantinati e danni nell’area industriale. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale, supportate dai volontari di Montereale Valcellina.

Anche Latisana è stata colpita duramente, con allagamenti significativi in diverse zone, tra cui Latisanotta, Viale Trieste e via Aquileia. Le autorità locali e la Protezione Civile sono mobilitate per gestire la situazione e hanno invitato la popolazione a evitare spostamenti non indispensabili. Sulla pagina Facebook “Città di Latisana” si legge: “Nubifragio in capoluogo: Latisanotta, Viale Trieste, via Aquileia e ampie zone limitrofe sono allagate; sono operativi idrovoristi, Polizia Locale, Protezione Civile e personale tecnico del Comune; si prega di evitare gli spostamenti in auto se non strettamente indispensabili“.

Il maltempo si è successivamente spostato in provincia di Udine, colpendo San Daniele del Friuli, Rive d’Arcano e, nella bassa pianura, Ronchis e Castions di Strada. Anche in queste località sono intervenuti vigili del fuoco e squadre di protezione civile.

Udine è stata particolarmente colpita, con decine di alberi caduti in viale Vat e altri danni visibili in diverse vie della zona Nord, nonché all’interno dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, che hanno interessato anche il Palamostre.

