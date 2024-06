Maltempo Udine: niente feriti, ma danni da caduta alberi

MeteoWeb

Nella serata di ieri, lunedì 10 giugno, un violento temporale ha provocato danni a Udine, soprattutto a case, giardini e auto. “Per fortuna, non ci sono stati feriti e questa è la cosa più importante. Per tutta la notte, le squadre di Polizia locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine hanno operato senza sosta per gestire allagamenti, rimuovere alberi caduti e mettere in sicurezza strade e vie della città. La conta dei danni non è ancora completata, ma la nostra priorità immediata è riaprire le strade e garantirne la sicurezza“, ha affermato in una nota il sindaco Alberto Felice De Toni.

“È chiaro che il cambiamento climatico ci sta mettendo di fronte a eventi atmosferici violenti a cui Udine non è abituata, costringendoci – spiega De Toni – a ripensare alcune questioni strutturali della città. Da diversi mesi stiamo già lavorando per adeguare il nostro patrimonio ‘verde’ alle mutate condizioni climatiche, il lavoro è strutturale e a lungo termine, sarà necessario un piano pluriennale per adeguarci a questi nuovi eventi atmosferici”. È infatti la caduta di alberi il principale problema che ha impegnato i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco di Udine che hanno operato, in concerto con i tecnici del verde e della viabilità del Comune, per liberare le arterie di traffico bloccate più importanti.

I primi interventi hanno riguardato viale Trieste, liberato già in mattinata, spiega l’assessore comunale alla Protezione Civile, Andrea Zini, “mentre viale Vat, dove sono caduti 3 alberi, è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio. Soprattutto in viale Vat si è trattato di interventi complessi perché gli alberi poggiavano sull’argine della roggia, e una loro rimozione frettolosa avrebbe danneggiato ulteriormente il terreno, oltre che portato detriti e fango lungo il corso del fiume. Anche per quanto riguarda gli allagamenti – conclude -, già dalle prime ore del mattino la situazione era sotto controllo grazie agli interventi di liberazione delle griglie di scolo di questa notte”.

