Forte ondata di caldo negli USA: record a rischio nel Midwest e Nord-Est

Le temperature raggiungeranno i massimi da anni nel Midwest e nel Nord-Est degli USA e rimarranno a livelli roventi per giorni mentre la prima ondata di caldo ufficiale della stagione dell’area entra nel vivo, interessando milioni di persone con un periodo prolungato di temperature di +32°C o oltre. La durata del caldo intenso metterà a dura prova i residenti e le infrastrutture elettriche. Sono state emesse allerte per il caldo per più di una dozzina di stati, dall’Iowa e dall’Illinois al Maine.

“Una vasta area di alta pressione contribuirà a pompare aria calda verso est e questo pattern dovrebbe mantenersi fino al prossimo fine settimana”, ha affermato Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather. “Si prevede che il picco dell’ondata di calore per la maggior parte di questa zona si verificherà intorno o subito dopo l’inizio dell’estate astronomica”.

Le temperature massime saranno sui +32°C per una settimana o più nelle principali aree metropolitane come Chicago, Detroit, Pittsburgh, Washington D.C., Baltimora e Philadelphia. Le massime giornaliere record, con un paio che risalgono agli anni ’20 e ’30, possono essere a rischio per uno o più giorni in ognuna di queste città. Da notare che le temperature massime medie storiche non raggiungono il picco fino a luglio in questa parte degli USA. Molte località si ritroveranno a pochi gradi dai +38°C, con alcune località che potranno raggiungere tale soglia. Se la colonnina di mercurio a Manchester, nel New Hampshire, superasse i +37,8°C come previsto, sarebbe il giorno più caldo della città dal 22 luglio 2011.

Sebbene il caldo elevato non sia insolito in nessuna di queste aree durante i mesi estivi, il fatto che questa ondata di calore sia prevista come particolarmente lunga e intensa e che si verifichi così presto nella stagione è particolarmente degno di nota.

Rischi per la salute

Ci sarà poco sollievo di notte, poiché le temperature minime rimarranno elevate in gran parte dell’area e i livelli di umidità rimarranno alti e persino saliranno durante le ore notturne, secondo Roys. Il sollievo limitato durante le ore notturne ridurrà notevolmente la capacità del corpo di raffreddarsi adeguatamente per le persone in edifici senza aria condizionata. I residenti e i visitatori del Midwest e del Nord-Est sono invitati a prendere tutte le precauzioni possibili per limitare il rischio di malattie legate al calore. Alcuni modi per proteggersi dal caldo includono limitare le attività all’aperto, soggiornare in edifici con aria condizionata, bere molta acqua o bevande elettrolitiche anche quando non si ha sete e controllare le popolazioni più vulnerabili.

“A causa del pattern meteorologico stagnante di questa settimana, si prevede che la qualità dell’aria peggiorerà in modo significativo, in particolare lungo il corridoio dell’Interstate 95 da Washington D.C. a Boston. Anche le aree metropolitane come Cleveland, Cincinnati, Indianapolis e Montreal, nel Québec, sono a rischio“, ha affermato Roys.

A New York prevista aria condizionata gratis

A New York, per i prossimi cinque giorni si registreranno temperature mai raggiunte per il periodo dal 1988. ”So che i newyorkesi sono tenaci e possiamo gestire praticamente qualsiasi cosa senza sudare. Ma la storica ondata di caldo di questa settimana sarà diversa. Lo Stato di New York ha adottato misure per prepararsi e abbiamo bisogno che i newyorkesi facciano lo stesso”, ha scritto su ‘X’ il Governatore di New York Kathy Hochul.

Nell’ambito del Programma di assistenza energetica domestica (Heap) di New York, ai residenti idonei verrà fornito un condizionatore gratis del valore fino a mille dollari per un’unità. Secondo il Governatore, il programma è finanziato a livello federale, ma supervisionato dall’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità di New York.

Ondata di caldo negli USA tra incendi e blackout

In Pennsylvania, circa 16.000 persone sono rimaste senza elettricità a seguito di un temporale, secondo PowerOutage.us. Nel Massachusetts, il sistema di emergenza 911 è stato reso inattivo a causa del caldo estremo, hanno riferito i Vigili del Fuoco di Boston.

Incendi si sono poi registrati in New Mexico e California. Solo ieri sono scoppiati cinque nuovi grandi incendi, portando il totale nazionale a 29 grandi incendi attivi che bruciano negli Stati Uniti, secondo il National Interagency Fire Center. Tutti tranne uno si verificano negli Stati Uniti occidentali e in Alaska. La California è in testa con 10 grandi incendi e il New Mexico ne ha quattro.

Tempesta tropicale in avvicinamento

Una tempesta tropicale è in avvicinamento al Golfo del Messico, dove si prevede che presto si svilupperà la prima tempesta tropicale della stagione degli uragani. Questo potrebbe rappresentare una minaccia di inondazioni nel Texas meridionale, in Messico e nell’America centrale. Secondo le ultime previsioni del National Hurricane Center, la tempesta tropicale Alberto dovrebbe formarsi nel Golfo del Messico entro domani.

