Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani mercoledì 26 giugno

Mercoledì 26 Giugno a Padova si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 100%. Le temperature oscilleranno tra i +17°C e i +19,7°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 4km/h e i 6,2km/h, provenendo prevalentemente da nord e nord-ovest.

Durante la mattina, la situazione meteorologica tenderà a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 85%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +25°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a nubi sparse e a poche nuvole. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 20%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +26°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 6,6km/h.

In serata, il cielo si presenterà sereno o con poche nubi, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10%. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i +20°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 26 Giugno a Padova indicano una giornata con piogge nelle prime ore del giorno, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori estivi, con venti di brezza leggera. Per i prossimi giorni, è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 26 Giugno a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.73 mm 8.9 NNE max 13.1 Grecale 95 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.48 mm 5.1 N max 6.2 Tramontana 95 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.93 mm 4.6 NO max 6.2 Maestrale 88 % 1011 hPa 9 cielo coperto +23.4° perc. +23.7° prob. 36 % 3.5 N max 4.4 Tramontana 73 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.2 mm 2.9 OSO max 3.3 Libeccio 63 % 1010 hPa 15 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° prob. 68 % 5.9 SO max 5.9 Libeccio 62 % 1009 hPa 18 poche nuvole +23.9° perc. +24.4° prob. 68 % 7.8 OSO max 10.2 Libeccio 79 % 1008 hPa 21 poche nuvole +20.8° perc. +21.2° prob. 11 % 7.7 SO max 7.8 Libeccio 85 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:26 e tramonta alle ore 21:04

