Raro allineamento, il “lunistizio” potrebbe svelare un mistero di Stonehenge

MeteoWeb

Quando si parla di Stonehenge, il celebre sito neolitico in Inghilterra, le sue connessioni con il cielo sono spesso associate agli allineamenti solari. Ogni solstizio d’estate, decine di migliaia di persone si radunano per celebrare e osservare il sorgere del Sole in perfetto allineamento con la Heel Stone, una pietra posta all’esterno del cerchio principale. Sei mesi dopo, un gruppo più ristretto si riunisce per assistere al tramonto del Sole nel solstizio d’inverno, visibile all’interno del cerchio di pietre.

Tuttavia, da circa 60 anni, esiste un’ipotesi secondo cui una parte di Stonehenge sia allineata anche con il sorgere e il tramontare della Luna durante un fenomeno noto come “lunistizio maggiore” o “grande lunistizio“. Sebbene si conosca da tempo una correlazione tra la disposizione di alcune pietre e il lunistizio maggiore, nessuno ha mai osservato e documentato sistematicamente questo fenomeno a Stonehenge. Un nuovo progetto si propone di colmare questa lacuna, riunendo archeologi, astronomi e fotografi provenienti da English Heritage, dalle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, nonché dalla Royal Astronomical Society.

Stonehenge, le prove archeologiche

Le prove archeologiche abbondano: l’allineamento solare era parte integrante del design architettonico di Stonehenge. Intorno al 2500 a.C., le persone che hanno eretto le grandi pietre e hanno scavato un viale nel gesso sembravano voler consolidare l’asse dei solstizi nell’architettura del sito. A Durrington Walls, nelle vicinanze, dove si ritiene che soggiornavano gli antichi visitatori di Stonehenge, le evidenze suggeriscono che il solstizio d’inverno attirava la maggior parte delle persone.

Stonehenge però non si limita solo agli allineamenti solari. Il sito include elementi come 56 fosse disposte in un cerchio, un fossato e un terrapieno, oltre a 4 “station stones”. Queste pietre di sarsen, un tipo di arenaria silicizzata comune nel Wiltshire, formano quasi un rettangolo perfetto che racchiude il cerchio di pietre. Solo due di queste pietre sono ancora in piedi e, sebbene siano molto più piccole delle loro controparti maggiori, potrebbero nascondere un segreto.

Il lunistizio maggiore

Il rettangolo formato dalle “station stones” non è casuale. I lati corti sono paralleli all’asse principale del cerchio di pietre, mentre i lati lunghi si allineano con il lunistizio maggiore. Se si osserva la posizione del sorgere (o tramontare) della Luna nel corso di un mese, si nota che essa si sposta tra due punti sull’orizzonte. Questi limiti settentrionale e meridionale cambiano in un ciclo di 18,6 anni, passando da un minimo a un massimo, noti rispettivamente come lunistizio minore e maggiore.

Un evento astronomico raro, il lunistizio maggiore, sta per verificarsi di nuovo, catturando l’attenzione di astrofili e storici. Questo fenomeno, che accade solo una volta ogni 18,6 anni, è caratterizzato da un percorso della Luna più drammatico nel cielo, con picchi più alti e più bassi rispetto al solito. Durante un lunistizio maggiore, l’inclinazione della Luna oscilla in modo più significativo, facendola sorgere e tramontare più a Nord e più a Sud. Questo movimento insolito sarà osservabile per diversi mesi, con gli effetti più notevoli a partire dalla fine del 2024 e fino all’inizio del 2025.

Gli appassionati di astronomia possono aspettarsi di vedere i cambiamenti più spettacolari durante le lune piene intorno agli equinozi di settembre 2024 e marzo 2025. Le date delle lune piene da segnare nel calendario includono il 21 giugno, 21 luglio, 19 agosto, 17 settembre, 17 ottobre, 15 novembre e 15 dicembre 2024. Nel 2025, i cambiamenti più drammatici sono previsti per il 13 gennaio, 12 febbraio, 14 marzo, 12 aprile, 12 maggio, 11 giugno, 10 luglio, 9 agosto, 7 settembre, 6 ottobre, 4 novembre e 4 dicembre. Gli equinozi, previsti per il 22 settembre 2024 e il 20 marzo 2025, saranno i momenti migliori per osservare questi effetti.

La connessione con Stonehenge

Tornando in Inghilterra meridionale, gli archeologi ritengono che vi sia una connessione tra il lunistizio maggiore e le prime fasi di costruzione di Stonehenge (3000-2500 a.C.), prima del posizionamento delle pietre di sarsen. Resti umani cremati trovati in questa fase del monumento sono stati rinvenuti nella parte sudorientale, in direzione del sorgere della Luna durante il lunistizio maggiore, dove erano stati posti anche 3 pali di legno. Ciò potrebbe indicare un’antica connessione tra Stonehenge e la Luna, successivamente enfatizzata con la costruzione del rettangolo delle “station stones”.

English Heritage ha sottolineato che almeno un lunistizio maggiore potrebbe aver influenzato il design e lo scopo del monumento antico. “Si ritiene che almeno un lunistizio maggiore sia stato contrassegnato durante la fase iniziale di Stonehenge, influenzando potenzialmente il design e lo scopo del monumento“, spiegano. “Durante un lunistizio maggiore, la Luna Sorge e tramonta in un punto dell’orizzonte che il Sole non raggiunge mai. Per le persone che tracciavano il movimento del Sole durante l’anno, come le comunità agricole che utilizzavano calendari orizzontali per la semina e il raccolto, l’apparizione della Luna più a Nord e a Sud degli estremi del Sole potrebbe essere stata molto significativa. Forse questo sarebbe stato un momento in cui la divinità lunare era più forte di quella solare“.

Un progetto ambizioso

Il progetto mira a rispondere alle domande sollevate dall’ipotesi del lunistizio maggiore. Non è chiaro se gli allineamenti lunari delle “station stones” fossero simbolici o se le persone fossero effettivamente destinate a osservare la Luna attraverso di esse. Inoltre, non sappiamo quali fasi della Luna sarebbero state più spettacolari da osservare. Il team verificherà se gli allineamenti sono ancora visibili oggi o se interferiscono boschi, traffico e altre caratteristiche.

La Luna si allineerà con il rettangolo delle “station stones” due volte al mese circa da febbraio 2024 a novembre 2025, offrendo molte opportunità per osservare questo fenomeno in diverse stagioni e fasi lunari. English Heritage trasmetterà in diretta il sorgere della luna più a Sud nel giugno 2024 sul proprio canale YouTube, offrendo un’opportunità unica per assistere a questo raro evento. Oltre a ciò, organizzeranno una serie di eventi durante l’anno, inclusi conferenze, un planetario pop-up, osservazioni astronomiche e sessioni di narrazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.