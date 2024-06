Violente raffiche di vento e grandinate: il maltempo non dà tregua al Nord Italia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Nord Italia è stato investito ieri e nelle scorse ore da un’ondata di maltempo che ha causato numerosi danni e disagi in diverse regioni. La Provincia di Bolzano, Lombardia e Piemonte sono state particolarmente colpite, con forti raffiche di downburst e grandinate che hanno messo a dura prova il territorio e le infrastrutture.

Bolzano, downburst e danni diffusi

La Provincia Autonoma di Bolzano ha vissuto ore di apprensione a causa delle forti raffiche di downburst, fenomeno meteorologico caratterizzato da venti estremamente intensi che hanno provocato la caduta di alberi e danni diffusi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in circa 200 operazioni per mettere in sicurezza le aree colpite e ripristinare la normalità.

Nel Cuneese grandine e danni alle colture

Nel Cuneese, violente grandinate si sono abbattute nella giornata di ieri, in particolare intorno alle 17:45. A Piozzo i chicchi di grandine hanno raggiunto i 3-4 cm di diametro. Anche Costigliole d’Asti, Santo Stefano Belbo e Mango nelle Langhe sono state colpite, con danni significativi ai grappoli di moscato, pochi mesi prima della raccolta.

Vigevano e Pavese, temporali e grandinate

A Vigevano, poco dopo le 19, una forte grandinata ha colpito la zona con chicchi di media grandezza. Intensi temporali hanno rapidamente interessato il Basso Piemonte e il Pavese, risalendo verso il Milanese, il Bergamasco e le Alpi/Prealpi, accompagnati da venti fino a 80/90 km/h.

Maltempo in Lombardia, grandinata a Vigevano

Sempre in Lombardia, la linea ferroviaria Lecco-Colico ha subito interruzioni a causa delle avverse condizioni meteo. Dalle 20:35 di ieri sera, la circolazione è stata sospesa tra Dervio e Bellano, con gli interventi dei tecnici di Rfi in corso per liberare la linea. Dalle 6:00 di questa mattina, il traffico ferroviario è tornato alla normalità dopo rallentamenti fino a 180 minuti per 10 treni regionali e 3 limitati.

Previsioni Meteo

Le condizioni meteo determinano una breve tregua, con un miglioramento del cielo grazie al passaggio del fronte che ha spazzato via la polvere sahariana. Tuttavia, tra stasera e domenica è prevista una nuova perturbazione.

