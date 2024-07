Allerta Meteo, esperto: agosto al Nord “inizia con fenomeni meteo estremi”

MeteoWeb

Allerta Meteo per l’arrivo di una perturbazione dall’Atlantico: sono possibili fenomeni meteo estremi venerdì 2 agosto al Nord, ed in particolare in Veneto ed Emilia–Romagna, con temporali, nubifragi, grandine, raffiche di vento e persino tornado: è quanto rende noto Tommaso Torrigiani, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, precisando che dovrebbe trattarsi di una rapida ma forte perturbazione che interesserà sia Francia che Germania, ma anche il Centro/Nord Italia, portando aria fredda in quota e non solo.

“Dopo un periodo senza precipitazioni ora ci sono le condizioni per lo sviluppo di forti temporali. Arrivati a questo punto della stagione estiva, in atmosfera, infatti, c’è molta energia, a causa delle elevate temperature del suolo e dell’umidità,” spiega Torrigiani. “Queste condizioni, soprattutto venerdì, potranno favorire non solo la formazione di celle temporalesche sulle Alpi, ma anche in Pianura Padana e sugli Appennini centro-settentrionali“.

Secondo il meteorologo, già giovedì 1° agosto sono possibili temporali localmente sull’arco alpino che peraltro raramente potranno sconfinare in pianura. In teoria, secondo l’esperto “venerdì non sono esclusi anche fenomeni estremi, conseguenza del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, come tornado, nubifragi e raffiche di vento. Per avere delle previsioni più dettagliate bisognerà comunque aspettare la giornata di mercoledì“.

