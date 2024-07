Allerta Meteo, altro che +40°C: Agosto inizia con forte maltempo e crollo termico

MeteoWeb

No, neanche stavolta c’è qualcosa di vero nei soliti annunci catastrofici che dilagano sul web: non ci sarà caldo record, non ci saranno +40°C nelle principali città. E’ tutto falso, come ha già fatto notare il noto meteorologo Paolo Sottocorona. Siamo a fine luglio, nei giorni tradizionalmente più caldi dell’anno, e le temperature sono elevate (che grande sorpresa) in tutt’Italia. Ma soltanto poche città superano i +35°C, tutte tra Lazio, Abruzzo, nelle zone interne del Centro (versante tirrenico), e in pochi altri casi isolati come Taranto e Cosenza al Sud e La Spezia al Nord.

Oggi, infatti, la colonnina di mercurio ha raggiunto +39°C a Viterbo e Terni, +38°C a Latina, Guidonia, Rieti, Grosseto, Benevento e Spoleto, +37°C a Roma, Taranto, Tivoli, Cosenza e Avellino, +36°C a La Spezia, +35°C a Firenze. Nel resto d’Italia ovunque massime tra +31 e +33°C, quindi caldo normale, e in alcuni casi anche meno con Venezia e Termoli ferme a +30°C e valori ovunque tra +29 e +31°C sulla costa adriatica.

Nelle prossime ore, martedì 30 luglio, avremo un ulteriore calo termico sulle Regioni Adriatiche, arriverà un po’ di fresco che poi mercoledì 31 luglio si estenderà anche al Sud. Ma sarà soltanto provvisorio, perchè proprio mercoledì le temperature aumenteranno sensibilmente al Nord d giovedì, 1 agosto, il caldo tornerà deciso anche al Centro/Sud. Non stiamo parlando di +40°C nelle principali città, e forse neanche nelle zone interne. Non ci sarà nulla d’eccezionale, nessun record verrà impensierito, ma sarà caldo con temperature 3-4°C sopra le medie del periodo, che in questo periodo dell’anno sono già elevate in quanto siamo proprio nel picco della stagione estiva.

Un grande e importante cambiamento si verificherà però venerdì 2 agosto: un diffuso calo di geopotenziali e pressione porterà una grande ondata di maltempo sull’Italia. Il Nord verrà investito in pieno, a maggior ragione visto il caldo del giorno precedente, da supercelle temporalesche con fenomeni molto violenti, grandinate, nubifragi e tornado. La situazione è potenzialmente esplosiva. Tra giovedì sera e sabato mattina, in 36 ore, le temperature crolleranno in alcuni casi di 20°C: un gradiente termico davvero impressionante per la pianura Padana!

Nel weekend, poi, in modo lento e graduale, il fresco e l’instabilità si estenderanno anche al Centro/Sud con un netto calo termico e fenomeni temporaleschi diffusi, più forti nelle zone interne ma localmente estesi anche a coste e pianure. Il maltempo e il calo termico del Centro/Sud non saranno intensi e bruschi come quello di venerdì al Nord, ma comunque il caldo più intenso mollerà la presa. Saremo comunque ad inizio agosto quindi è difficile immaginare che quando il meteo annuncia una “netta rinfrescata” in realtà poi arrivino gelo e neve: avere temperature diurne di +29°C e notturne di +21°C in questo periodo dell’anno significa che fa molto fresco per le coste del Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.