“Caronte” e il caldo a +40°C: Sottocorona stronca le ultime meteo bufale

È il periodo dell’anno in cui si rincorrono i nomi più fantasiosi per l’anticiclone africano, il periodo dei “+40°C anche all’ombra” e di chi la spara più grossa riguardo al caldo estivo. Così è anche per questi giorni: alcuni giornali parlano della giornata di oggi, lunedì 29 luglio, come la più calda dell’estate. Ma è davvero così? A spegnere le ennesime bufale sul caldo ci pensa Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, accolto nel suo spazio all’interno di Coffee Break dal conduttore Andrea Pancani. Sottocorona non ama i sensazionalismi e lo si capisce subito dalla sua risposta: “se fosse la giornata più calda dell’anno andrebbe benissimo, perché vuol dire che dopo le temperature saranno più basse”.

Si raggiungeranno i +40°C? “Non se ne parla“, afferma Sottocorona, spiegando come in questi giorni ha fatto caldo e le temperature sono in aumento ma si possono toccare i +37°C, “oggi forse +38°C, e se proprio vogliamo scialare +39°C“.

Inoltre, l’esperto sottolinea che molto dipende da come le temperature vengono rilevate: per fare confronti con il passato i valori vanno misurati allo stesso modo. Certe previsioni allarmistiche “mettono insieme le mele con le pere“, conclude Sottocorona. “Stroncati tutti gli altri meteorologi…“, chiude Pancani.

