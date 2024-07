Allerta Meteo, il Ciclone Frieda arriva al Nord Italia: esplodono i forti temporali, sarà un’altra notte terribile

MeteoWeb

Ci siamo. Il Ciclone Frieda sta arrivando al Nord Italia proprio in questi minuti con il suo fronte freddo che sta già facendo crollare le temperature in quota in Piemonte. Proprio in queste ore stanno esplodendo i primi forti temporali al Nord/Ovest, dopo che la scorsa notte è transitato il primo fronte temporalesco pre-frontale in risalita lungo il bordo meridionale della tempesta. Ed è stato un disastro di maltempo tra Piemonte e Lombardia. A Varese sono caduti altri 142mm di pioggia in poche ore, portando il parziale mensile già a 315mm che è qualcosa di incredibile per la prima parte del mese di luglio.

Gli ultimi aggiornamenti del satellite meteorologico evidenziano l’estensione del Ciclone Frieda dal Mare del Nord all’arco alpino:

Il Nord Italia si prepara ad un’altra notte di tempesta. Il lago di Como rischia una nuova esondazione per le piogge torrenziali che colpiranno Piemonte e Lombardia, ma stavolta il maltempo si estenderà anche a Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia con fenomeni violentissimi. Alto il rischio di grandine e tornado. Massima attenzione.

In Piemonte, intorno Torino, le prime nubi impressionanti:

