Allerta Meteo Lombardia: domani “passaggio temporalesco sulla pianura”, rischio idrogeologico

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 20 luglio 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per temporali e rischio idrogeologico. Per la giornata di oggi, 20 luglio, sono “attesi rovesci isolati sulla fascia prealpina dal tardo pomeriggio e fino alle prime ore della notte più probabili sui settori centro-orientali, con bassa probabilità di locali temporali,” si legge nel bollettino.

Dalla tarda mattinata di domani 21 luglio in Lombardia “sono previsti rovesci e temporali sparsi sui rilievi a partire dai settori occidentali ed in estensione a tutti i rilievi nelle ore centrali. Si segnala la possibilità di un passaggio temporalesco rapido sulla pianura tra il pomeriggio e la tarda sera/notte di lunedì 22/07 e accompagnato da un temporaneo rinforzo del vento, con raffiche massime attorno ai 50-70 km/h. Saranno possibili massimi locali compresi tra 50 e 70 mm nelle 6 ore in concomitanza dei passaggi temporaleschi e tra 60 e 90 mm nelle 12 ore sulle zone di Nord-Ovest“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.