Allerta Meteo, al via weekend di forte maltempo: il peggio deve ancora venire

Allerta meteo, weekend di maltempo in Italia: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, sabato 20 luglio, alle 8 di domenica 21 luglio 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per tutta la Francia fino al Belgio e al Lussemburgo principalmente per raffiche di vento forti, alcuni eventi di grandine grossa e piogge intense. Il rischio passa maggiormente a rischio di raffiche isolate forti a severe verso la Germania occidentale. Previsto un livello 1 per la Germania sudorientale fino all’Ungheria occidentale per piogge intense. Emesso un livello 1 per i Balcani e fino alla Romania principalmente per grandine grossa, raffiche di vento forti e piogge intense. Infine, è stato previsto un livello 1 per la Georgia occidentale principalmente per piogge intense.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il blocco sul Sud/Est Europa si indebolisce, trasformandosi in un blocco a latitudini più alte con un anticiclone scandinavo rafforzato. Questo cambiamento, riporta il bollettino, è causato da un anticiclone vicino alle Azzorre e una saccatura sull’Islanda che porta un impulso verso il Golfo di Biscaglia e la Francia. Il flusso d’aria diventa più occidentale dalla Francia all’Italia, con effetti sul Mediterraneo. Residue saccature su Russia e Turchia mantengono condizioni instabili. Pochi fronti superficiali influenzano il Nord/Ovest e l’Ovest dell’Europa. Temporali sono previsti in Austria, Slovenia, Nord/Est Italia, Croazia e Ungheria, con rischio di piogge intense e forti raffiche di vento.

Allerta Meteo, weekend di maltempo in Italia

Nel periodo di previsione dell’allerta meteo ESTOFEX, l’Italia è interessata dal rischio temporali, che potranno fare registrare raffiche di vento forti, grandine isolata e piogge intense, soprattutto nelle regioni nordorientali. Il flusso d’aria occidentale dalla Francia verso l’Italia favorisce la formazione di temporali, con condizioni instabili sostenute da saccature residue. L’attività convettiva potrebbe persistere, con possibili temporali intensi lungo le montagne e zone circostanti.

Il periodo di caldo afoso è stato interrotto al Nord da una perturbazione, che ha determinato temporali intensi estesi fino alle pianure e coste, in esaurimento nel primo mattino. Il tempo migliorerà durante la giornata, con possibili rovesci isolati sulle Alpi, Appennino e litorali del medio Adriatico. Domani, domenica 21 luglio, è prevista una perturbazione intensa e organizzata che attraverserà le regioni settentrionali da Ovest a Est, portando forte maltempo e un significativo calo termico.

La situazione meteo in tempo reale

