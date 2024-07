Maltempo nella notte, Nord Italia sferzato da temporali e downburst: nuova perturbazione all’orizzonte

MeteoWeb

Il periodo di caldo afoso è stato interrotto al Nord Italia da una perturbazione che ha determinato forti temporali nella notte: intense precipitazioni accompagnate da impetuose raffiche di vento si sono registrate tra Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Al momento (dalla mezzanotte) gli accumuli più rilevanti sono: 64 mm a Bore (PR), 57 mm a Sorgà (VR), 56 mm a Longare (VI), 47 mm a Castel d’Ario (MN), 46 mm a Medesano (PR).

Sul Piemonte orientale, tra Novarese, Vercellese e Alessandrino i fenomeni più intensi con nubifragi e potenti raffiche raffiche di vento lineari (downburst). Il vento ha spadroneggiato anche in Romagna, a causa del veloce passaggio di un temporale, con raffiche fino a 90 km/h. Registrati anche rovesci e temporali diffusi alle tra Piacentino e Parmense, sulla pianura tra Reggiano e Modenese e tra Bolognese e Ferrarese.

Durante la giornata è attesa una breve tregua, con possibili rovesci isolati sulle Alpi, Appennino e litorali del medio Adriatico. Domani, domenica 21 luglio, è prevista una perturbazione intensa e organizzata che attraverserà le regioni settentrionali da Ovest a Est, portando forte maltempo e un significativo calo termico.

