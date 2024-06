Buongiorno, Buon 1° Luglio! Tante FRASI e IMMAGINI nuove da condividere oggi

MeteoWeb

Buongiorno e Buon 1° Luglio 2024! Inizia oggi il 7° mese dell’anno! Luglio è un mese ricco di eventi e tradizioni, con il caldo estivo che raggiunge il suo apice, perfetto per le vacanze al mare o in montagna. Le giornate lunghe e soleggiate invitano a trascorrere più tempo all’aperto, godendo delle bellezze naturali e delle serate estive. Inoltre, è il periodo delle sagre e delle feste paesane in molte regioni italiane, dove si possono assaporare specialità gastronomiche locali e partecipare a eventi culturali. Luglio è dunque il mese ideale per rilassarsi, divertirsi e fare nuove esperienze.

Buongiorno e Buon 1° Luglio, immagini nuove e frasi

Per l’occasione, proponiamo (in alto) una gallery con tante immagini nuove per augurare il Buongiorno e un Buon 1° Luglio alle persone a care. Di seguito tante frasi:

“Buongiorno e benvenuto Luglio! Che questo mese ti porti gioia e serenità”

“Inizia un nuovo mese, Buon 1° Luglio 2024! Che sia ricco di splendide sorprese!”

“Buongiorno e felice inizio di Luglio! Che questo mese sia pieno di successi e soddisfazioni”

“Benvenuto Luglio! Che sia un mese di prosperità e felicità”

“Buongiorno e Buon 1° Luglio 2024! Che questo mese ti regali tanti momenti indimenticabili”

“Inizia un nuovo capitolo, Buongiorno Luglio!”

“Buongiorno, ti auguro un Luglio pieno di sole e allegria!”

“Che il 1° Luglio 2024 sia l’inizio di un mese meraviglioso per te! Buongiorno!”

“Buongiorno e felice primo giorno di Luglio! Che questo mese sia carico di energia positiva”

“Inizia Luglio con il piede giusto! Buongiorno e buon inizio mese!”

“Benvenuto Luglio! Che questo mese ti porti tutto ciò che desideri. Buongiorno!”

“Buongiorno e Buon 1° Luglio! Che questo mese sia pieno di momenti da ricordare”

“Inizia un nuovo mese, Buongiorno Luglio! Che sia un periodo di crescita e felicità”

“Che Luglio sia un mese di pace, amore e prosperità. Buongiorno!”

Perché Luglio si chiama così?

Il nome “Luglio” deriva dal latino “Iulius,” che a sua volta onora Giulio Cesare. Originariamente, il mese si chiamava “Quintilis” nel calendario romano, poiché era il quinto mese dell’anno nel calendario romano pre-riforma. Nel 46 a.C., Giulio Cesare introdusse il calendario giuliano, riformando il sistema precedente. Dopo la sua morte, nel 44 a.C., il Senato romano decise di rinominare il mese in “Iulius” per commemorare Cesare, il quale era nato proprio in quel mese.

Questa scelta fu un omaggio all’imperatore che aveva contribuito significativamente a riformare il calendario e, più in generale, a influenzare profondamente la storia romana. Così, “Quintilis” divenne “Iulius” in latino, e in italiano moderno è evoluto in “Luglio,” mantenendo il tributo.

Curiosità sul mese

Ecco alcune curiosità interessanti sul mese di Luglio:

il 6 Luglio viene celebrata la Giornata Mondiale del Bacio;

il 4 Luglio è la data in cui gli Stati Uniti d’America celebrano il giorno dell’Indipendenza. È una festa nazionale negli Stati Uniti, caratterizzata da fuochi d’artificio, parate e celebrazioni patriottiche;

Luglio è stato il mese in cui si sono verificate alcune importanti missioni spaziali. Ad esempio, il 20 Luglio 1969, l’astronauta Neil Armstrong ha fatto il primo passo sulla Luna durante la missione Apollo 11.

I proverbi di Luglio

Infine, ecco alcuni proverbi sul mese.

A Luglio gran calura, a gennaio gran freddura.

Quando Luglio è ardente, miete lesto.

Luglio poltrone porta la zucca col melone.

In Luglio è ricca la terra, ma povero il mare.

Se piove tra Luglio e Agosto, piove miele, olio e mosto.

Se non fa caldo di Luglio e di agosto, sarà tristo il mosto.

La pioggia di Sant’Anna (26 Luglio) è una manna.

Se piove a sant’Anna, piove un mese e una settimana.

