Caldo Spagna, 300 morti tra giugno e luglio per le alte temperature

In Spagna, a luglio sono state registrate 292 morti “attribuibili alla temperatura“, mentre a giugno ce ne sono state 31. È quanto indicano i dati del sistema MoMo, gestito dal centro pubblico Istituto di Salute Carlo III e aggiornato pressoché quotidianamente con gli ultimi decessi notificati. Oltre 200 di queste morti sono state rilevate nelle ultime due settimane, in coincidenza con un periodo in cui hanno avuto luogo due ondate di caldo (tra 24 e 25 luglio sono stati sfiorati i +46°C).

Nel 2023, le morti attribuibili alle temperature tra giugno e settembre erano state poco più di 3.000, stando al sistema MoMo.

