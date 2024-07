CrowdStrike, anche oggi migliaia di voli cancellati nel mondo

MeteoWeb

Sono oltre 1.600 i voli cancellati oggi nel mondo, il giorno dopo il cyber guasto globale che ha colpito tra gli altri i trasporti, gli ospedali, le banche. Lo ha reso noto la società di dati sulle compagnie aeree Cirium mentre la cancellazione dei voli in tutto il mondo continua ancora oggi. Ieri sono stati cancellati in tutto il mondo 6.855 voli, ovvero il 6,2% di tutti i voli programmati. Il 18 luglio, il giorno prima dell’interruzione informatica, è stato cancellato l’1,8% dei voli in tutto il mondo.

In Italia si sta progressivamente tornando alla normalità. “Ai nostri uffici competenti – fa sapere all’Adnkronos il direttore generale di Acn Bruno Frattasi – risulta che la situazione complicata, che si è avuta nella giornata di ieri, sta progressivamente tornando alla normalità per quei soggetti che ieri hanno avuto disagi come compagnie aeree, marittime e delle Tlc”.

