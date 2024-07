Maltempo, iniziano i temporali al Nord: nubifragi tra Piemonte e Veneto | LIVE

MeteoWeb

Inizia la nuova fase di maltempo sulle regioni del Nord, caratterizzata da forti piogge e temporali, in grado di provocare grandine e forti raffiche di vento. Il peggioramento è già iniziato, con i primi temporali in atto in Piemonte ma anche in Veneto. In particolare, al Nord-Ovest, sono interessati in questo momento il nord del Piemonte e della Lombardia, soprattutto Biellese, Novarese, VCO e Varesotto. Un nubifragio ha colpito Andrate, scaricando 45mm di pioggia in poco tempo e facendo piombare la temperatura a +13°C in pieno giorno, come se fosse fine novembre, invece che inizio luglio. Segnaliamo anche 37mm di pioggia caduti a Oropa, 31mm a Bielmonte, 29mm a Biella, Borgofranco d’Ivrea, 26mm a Meugliano, 22mm a Colleretto.

Durante il forte temporale che ha interessato Biella, un fulmine ha colpito il campanile del duomo, facendo tremare i muri delle case nella zona, secondo il racconto dei testimoni.

In Veneto, piogge e temporali stanno interessando la zona pedemontana, dove si registrano già 35mm a Valdobbiadene, 22mm a Pove del Grappa, 17mm a Campea, 14mm a Schio, Vittorio Veneto.

Si tratta di tanta pioggia caduta nell’arco di poco tempo, ad indicare quanto sarà intenso il maltempo delle prossime ore. Nelle prossime 24-36 ore, infatti, si intensificheranno piogge e temporali tra alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale, con il rischio di accumuli locali di 100-150mm entro domani sera. Massima attenzione al rischio di gravi conseguenze idrogeologiche sui territori di Piemonte e Valle d’Aosta flagellati dal maltempo appena una settimana fa.

