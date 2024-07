Maltempo tra Piemonte e Lombardia, quasi 300 interventi | FOTO

MeteoWeb

Prosegue dal pomeriggio di ieri il lavoro dei vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che ha colpito l’alta Lombardia e il Piemonte settentrionale. Oltre 100 gli interventi in provincia di Varese, a Vergiate, Malnate ed Arsago Seprio. Evacuate 27 persone da case allagate. Invaso d’acqua il reparto di rianimazione dell’ospedale cittadino.

Pioggia e vento hanno colpito anche il Piemonte, soprattutto nelle province di Torino (100 interventi) e Alessandria (70): le squadre sono al lavoro per allagamenti, alberi caduti e danni ai tetti degli edifici. Le maggiori criticità si sono verificate nell’Alessandrino, a Felizzano e Quattordio, dove la grandine ha richiesto l’intervento dei mezzi meccanici per liberare le strada. Maltempo anche nell’Astigiano e nel Novarese dove i forti temporali hanno provocato l’innalzamento dei fiumi.

