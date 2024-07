Maltempo, forti temporali e allagamenti in Emilia-Romagna: trombe marine tra Riminese e Ravennate | FOTO

MeteoWeb

Oggi giornata all’insegna del maltempo in Italia: nel corso della giornata colpirà da Nord a Sud, con rischio di fenomeni localmente intensi. Le piogge hanno interessato nella notte la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e in particolare il Veneto, mentre nelle ultime ore è l’Emilia-Romagna a fare registrare forti temporali e trombe marine. Il maltempo questa mattina si è abbattuto sulla costa tra Lido di Classe e Milano Marittima, accompagnato da cieli spettacolari e minacciosi. Davanti alla costa Riminese e Ravennate sono state segnalate alcune trombe marine, come riporta Emilia Romagna Meteo. Nella zona di Casalborsetti un temporale ha causato allagamenti in diverse strade, così come in diverse zone della costa ferrarese e nel Nord del Ravennate sono già stati segnalati allagamenti.

