Meteo Arezzo, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

Le previsioni meteo per Arezzo indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Le temperature si manterranno elevate, con cieli per lo più sereni e solo qualche nube sparsa in serata. Si consiglia di proteggersi dai raggi solari e di idratarsi frequentemente, specialmente nelle ore più calde. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti improvvisi. Venti moderati da diverse direzioni accompagneranno le giornate, con un’umidità che varierà tra il 18% e il 79%.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Ovest a 4,1km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno, senza nuvole, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +34,9°C alle ore 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 18,5km/h. L’umidità diminuirà al 27% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo continuerà ad essere sereno, senza segni di nuvole. Le temperature massime si attesteranno sui +36,7°C alle 13:00, con venti che potranno raggiungere i 23,9km/h provenienti da Ovest. L’umidità sarà del 24% e la pressione atmosferica calerà a 1009hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse verso le 22:00. Le temperature si abbasseranno fino a +20,6°C alle 23:00, con venti che soffieranno da Ovest a 5,8km/h. L’umidità aumenterà al 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 22%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20°C, con venti provenienti da Ovest – Sud Ovest a 5km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Nella mattina il cielo sarà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse alle prime ore. Le temperature saliranno fino a +33,3°C alle 10:00, con venti da Sud Ovest a 13,7km/h. L’umidità si manterrà al 35% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno, senza nuvole, e le temperature massime raggiungeranno i +36,1°C alle 12:00. I venti soffieranno da Ovest – Sud Ovest a 25,2km/h. L’umidità sarà del 23% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

In serata il cielo resterà sereno, senza nuvole, con temperature che si abbasseranno fino a +19,6°C alle 23:00. I venti saranno provenienti da Nord Ovest a 4,3km/h. L’umidità aumenterà al 68% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Ovest a 3,7km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Nella mattina il cielo resterà sereno, senza nuvole, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +34,7°C alle ore 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 11,5km/h. L’umidità diminuirà al 26% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Durante il pomeriggio il cielo continuerà ad essere sereno, senza nuvole. Le temperature massime si attesteranno sui +37,2°C alle 14:00, con venti che potranno raggiungere i 25,2km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 18% e la pressione atmosferica calerà a 1011hPa.

In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 53% alle 21:00. Le temperature si abbasseranno fino a +21,2°C alle 21:00, con venti che soffieranno da Nord a 3,6km/h. L’umidità aumenterà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana ad Arezzo si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli per lo più sereni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente, specialmente durante le ore più calde della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

