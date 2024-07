Meteo Aversa, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio ad Aversa indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +32,6°C intorno alle ore 09:00. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che potranno superare i +34,7°C verso le ore 11:00. Durante le ore centrali della giornata, il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile.

Nel corso del pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,3°C intorno alle ore 12:00, per poi diminuire leggermente nel tardo pomeriggio. La sera sarà caratterizzata da poche nuvole e temperature più miti, con valori intorno ai +28,4°C intorno alle ore 21:00. Il vento tenderà a diminuire di intensità, provenendo prevalentemente da Nord – Nord Est.

Le previsioni del tempo per le prossime ore confermano quindi una giornata di sole e caldo ad Aversa, con temperature massime che potranno superare i +34°C. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo ad Aversa, con temperature che dovrebbero rimanere elevate. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° prob. 11 % 5.1 N max 5.4 Tramontana 58 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.4° prob. 8 % 6.1 NNE max 7.1 Grecale 62 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +27.3° Assenti 6.4 NNE max 8.5 Grecale 54 % 1010 hPa 9 cielo sereno +32.6° perc. +32.1° Assenti 2.4 E max 9.3 Levante 34 % 1009 hPa 12 cielo sereno +34.3° perc. +34.5° Assenti 16.6 OSO max 14.7 Libeccio 34 % 1008 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +33.2° prob. 8 % 21.9 O max 20.2 Ponente 44 % 1008 hPa 18 cielo sereno +30.9° perc. +31.5° prob. 15 % 8.1 ONO max 8.4 Maestrale 45 % 1008 hPa 21 cielo sereno +28.4° perc. +29.4° Assenti 8 N max 10.7 Tramontana 54 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:11 e tramonta alle ore 03:11

