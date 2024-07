Meteo Aversa, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aversa indicano condizioni calde e soleggiate, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Le brezze leggere aiuteranno a mitigare il caldo, mentre l’umidità rimarrà a livelli accettabili. Martedì si prevedono temperature massime di +34,7°C, con venti provenienti da Sud Ovest a 16km/h. Mercoledì le massime saranno simili, con venti leggermente più intensi a 16,3km/h. Giovedì si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Aversa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 3,7km/h provenendo da Nord. Le raffiche di vento raggiungeranno i 4,4km/h e l’umidità sarà al 62% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +33,8°C, con una percezione di +33,1°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 7,4km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 31% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime saranno di +34,8°C, con una percezione di +34,6°C. Il vento soffierà a 11,2km/h provenendo da Sud Ovest. L’umidità sarà al 31% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +27,1°C, con una percezione di +28,3°C. Il vento sarà leggero, a 5,6km/h proveniente da Ovest. L’umidità salirà al 61% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero, a 5,4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 68% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina di Martedì, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +32,1°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 12,2km/h provenendo da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 39% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +34,7°C, con una percezione di +36,1°C. Il vento soffierà a 16km/h provenendo da Sud Ovest. L’umidità sarà al 38% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +26,4°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento sarà leggero, a 3,6km/h proveniente da Ovest. L’umidità salirà al 64% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C, con una percezione di +25,9°C. Il vento sarà leggero, a 2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà al 69% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina di Mercoledì, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +32,5°C, con una percezione di +33,5°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 10,6km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 42% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +34,7°C, con una percezione di +35,8°C. Il vento soffierà a 16,3km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 37% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +27,4°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento sarà leggero, a 3,6km/h proveniente da Ovest. L’umidità salirà al 64% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà leggero, a 1,7km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà al 67% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina di Giovedì, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 66%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà leggero, a 1,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 68% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante il pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 37%. Le temperature massime saranno di +26,2°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero, a 2,5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà al 69% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,6°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà leggero, a 2,9km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà al 54% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Aversa si preannunciano caldi e soleggiati, con temperature in aumento e cieli per lo più sereni. Le brezze leggere contribuiranno a mitigare il caldo, mentre l’umidità rimarrà su valori accettabili. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.