Meteo Copertino, le previsioni per domani martedì 9 luglio

Martedì 9 Luglio a Copertino si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su livelli medi.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino a metà mattina, il cielo sarà sereno e limpido. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà moderato, proveniente da nord, con raffiche fino a 40 km/h. L’umidità si manterrà al 70%.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno e senza nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +33°C verso le ore centrali. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 30 km/h. L’umidità diminuirà al 34%.

Nel primo pomeriggio, il meteo a Copertino sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature elevate. I valori massimi si attesteranno sui +34°C, con una percezione di calore simile. Il vento sarà ancora proveniente da nord, con intensità fino a 31 km/h. L’umidità salirà al 39%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e temperature che si manterranno sopra i +30°C. Il vento sarà costante da nord, con raffiche fino a 33 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 53%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Copertino indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Il vento da nord apporterà un po’ di freschezza, mentre l’umidità si manterrà su valori medi. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo a Copertino.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.7° Assenti 17.6 N max 34.8 Tramontana 69 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25° perc. +25.3° Assenti 18.3 N max 43 Tramontana 67 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.7° perc. +29.2° Assenti 22.3 N max 29.7 Tramontana 49 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33° perc. +32.6° Assenti 27.4 N max 29.5 Tramontana 34 % 1013 hPa 12 cielo sereno +34.4° perc. +34.4° Assenti 29.8 N max 30.6 Tramontana 33 % 1012 hPa 15 cielo sereno +33.2° perc. +33.9° Assenti 29 N max 31.4 Tramontana 39 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.7° perc. +29.6° Assenti 20.1 N max 30.5 Tramontana 65 % 1012 hPa 21 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 17.5 N max 29.3 Tramontana 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:28 e tramonta alle ore 20:17

