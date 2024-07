Meteo Dalmine, le previsioni per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Dalmine si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera percezione di fresco dovuta alla brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Nel corso della mattinata, la pioggia continuerà a cadere, ma la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, portando la percentuale intorno all’80%.

Nel pomeriggio, le piogge leggere proseguiranno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 70-80%. Le temperature massime saranno di circa +27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento sarà debole, con raffiche occasionali provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole e la probabilità di piogge diminuirà notevolmente, attestandosi intorno al 10%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a +20°C, con una brezza leggera che soffierà da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine indicano una giornata all’insegna della variabilità, con piogge leggere che accompagneranno la mattinata e il pomeriggio, per poi lasciare spazio a schiarite serali. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera sensazione di fresco dovuta alla presenza di venti provenienti da diverse direzioni. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare le piogge previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.9° perc. +20.4° 0.91 mm 8.5 NNO max 11.5 Maestrale 94 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20° perc. +20.4° 0.21 mm 6.3 N max 6.8 Tramontana 92 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +20.4° perc. +21° 0.65 mm 3.3 NNE max 4 Grecale 92 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.5° 0.58 mm 3.5 ONO max 5.1 Maestrale 83 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.26 mm 3.3 SSO max 4.2 Libeccio 68 % 1010 hPa 15 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 51 % 0.6 OSO max 2.1 Libeccio 64 % 1010 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +25.2° prob. 57 % 1.7 NO max 3 Maestrale 78 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.8° prob. 27 % 8 N max 7.2 Tramontana 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:07

