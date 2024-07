Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Francavilla Fontana indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio e sera il sole continuerà a splendere senza la presenza di nuvole.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25,5°C. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in rapido aumento, con valori che raggiungeranno i +32,3°C verso le 09:00. Nel pomeriggio e nella sera, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +33,6°C nelle ore centrali del giorno.

I venti soffieranno principalmente da nord con intensità variabile durante la giornata, mentre la copertura nuvolosa sarà praticamente assente in tutte le fasce orarie. L’umidità relativa si manterrà su valori intorno al 30-40% durante la giornata, con una pressione atmosferica stabile sui 1008hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata estiva con sole e temperature elevate. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero aumentare leggermente nei prossimi giorni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di evitare le ore più calde della giornata per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° prob. 1 % 16.5 NO max 30.5 Maestrale 62 % 1008 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° prob. 1 % 26.1 NNO max 44 Maestrale 66 % 1007 hPa 7 cielo sereno +30.2° perc. +30.3° Assenti 25.9 N max 30.5 Tramontana 43 % 1008 hPa 10 cielo sereno +32.9° perc. +31.9° Assenti 24 NNE max 25.8 Grecale 30 % 1008 hPa 13 cielo sereno +33.4° perc. +32.2° Assenti 27.5 NNE max 26.4 Grecale 28 % 1008 hPa 16 cielo sereno +31.1° perc. +30° Assenti 28 N max 34.4 Tramontana 31 % 1007 hPa 19 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 21.8 NNO max 41 Maestrale 50 % 1008 hPa 22 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° Assenti 21.6 NNO max 43.1 Maestrale 56 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 04:08 e tramonta alle ore 04:08

