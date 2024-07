Meteo L’Aquila, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a L’Aquila si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature che si aggireranno intorno ai +19°C e una leggera brezza di vento proveniente dal Nord Ovest con raffiche fino a 4,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 78% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Durante la mattina, la situazione meteorologica potrebbe cambiare con la comparsa di piogge leggere. Le temperature saliranno fino a +28°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento proveniente dal Nord Est soffierà a una velocità di 7,9km/h, mentre l’umidità scenderà al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a precipitazioni più consistenti. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, ma la pioggia leggera e le raffiche di vento fino a 10,8km/h provenienti sempre dal Nord Est renderanno l’aria più fresca. L’umidità aumenterà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona con temperature in calo fino ai +18°C. Il vento proveniente dal Nord Est soffierà a una velocità di 3km/h, mentre l’umidità raggiungerà l’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a L’Aquila indicano una giornata instabile con piogge intermittenti e temperature che oscilleranno tra i +18°C e i +30°C. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare le precipitazioni previste. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a L'Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 
0 cielo sereno +19.5° perc. +19.5° prob. 57 % 2.2 NO max 4.2 Maestrale 78 % 1016 hPa 
3 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° prob. 2 % 1.9 NO max 4.1 Maestrale 77 % 1014 hPa 
6 cielo sereno +23.3° perc. +23.5° prob. 9 % 3.8 NE max 3.8 Grecale 68 % 1014 hPa 
9 cielo sereno +28.8° perc. +28.7° prob. 20 % 3 NE max 7.9 Grecale 44 % 1013 hPa 
12 nubi sparse +30.5° perc. +29.7° prob. 10 % 3.1 NNE max 11.3 Grecale 35 % 1011 hPa 
15 pioggia leggera +24.6° perc. +24.7° 0.38 mm 7.8 NE max 9.3 Grecale 63 % 1012 hPa 
18 pioggia leggera +22.3° perc. +22.6° 0.42 mm 7 ESE max 8.8 Scirocco 80 % 1013 hPa 
21 nubi sparse +20° perc. +20.2° prob. 40 % 1.8 ESE max 2.6 Scirocco 85 % 1014 hPa 
Il sole sorge alle ore 03:00 e tramonta alle ore 03:00

