Meteo Olbia, le previsioni per domani mercoledì 17 luglio

Mercoledì 17 Luglio a Olbia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27,6°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +35,6°C alle 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a causa dell’umidità presente, ma comunque sopportabile.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%, che potrebbero offrire un po’ di sollievo dal caldo intenso delle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +35,4°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente fino a +23,9°C alle 22:00.

Le condizioni del vento saranno generalmente di brezza leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 16,9km/h nelle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 30-35% per gran parte della giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015hPa.

In conclusione, Mercoledì 17 Luglio a Olbia si prospetta una giornata calda e soleggiata, con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, ma non si prevedono fenomeni meteorologici significativi. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 9.4 OSO max 9.8 Libeccio 56 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 7 OSO max 7 Libeccio 59 % 1015 hPa 7 cielo sereno +30.9° perc. +30.5° Assenti 3 NO max 8 Maestrale 38 % 1015 hPa 10 cielo sereno +35.6° perc. +35° Assenti 9.4 N max 15.9 Tramontana 28 % 1015 hPa 13 nubi sparse +35.4° perc. +35.1° Assenti 4.9 N max 15.8 Tramontana 29 % 1015 hPa 16 poche nuvole +34° perc. +33.4° Assenti 7 N max 14 Tramontana 31 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 2.6 ONO max 3.9 Maestrale 53 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.9° perc. +23.7° Assenti 8.2 OSO max 7.6 Libeccio 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:49

