Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a San Nicola la Strada indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 38°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 25°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 15-20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 20-30%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010-1015 hPa.

Nel dettaglio, la mattina si prevede un graduale aumento delle temperature, con cielo sereno e venti leggeri che soffieranno da direzioni variabili. Le condizioni di bel tempo proseguiranno nel pomeriggio, con temperature che raggiungeranno il picco massimo nelle ore centrali della giornata. Anche in serata il cielo resterà sereno, con temperature in lieve calo ma comunque piacevoli.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a San Nicola la Strada si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero mantenersi elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per eventuali variazioni delle previsioni meteo e godetevi le giornate estive nella vostra città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 3.9 NNE max 4 Grecale 53 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24.9° perc. +24.7° Assenti 4.1 NE max 4.3 Grecale 48 % 1012 hPa 6 cielo sereno +29.1° perc. +28.3° Assenti 2.8 ENE max 3.6 Grecale 35 % 1013 hPa 9 cielo sereno +35.9° perc. +34.5° Assenti 6.8 SSO max 5.4 Libeccio 23 % 1012 hPa 12 cielo sereno +37.8° perc. +36.9° Assenti 20.1 SO max 14.3 Libeccio 22 % 1011 hPa 15 cielo sereno +35.5° perc. +34.5° Assenti 15.8 OSO max 15.8 Libeccio 26 % 1011 hPa 18 cielo sereno +31° perc. +30.4° Assenti 7.8 OSO max 9.5 Libeccio 36 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.6° perc. +28° Assenti 3.7 O max 5.5 Ponente 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.