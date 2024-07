Meteo Sassuolo, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo indicano pioggia leggera durante la notte di lunedì, seguita da pioggia moderata al mattino. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno con temperature massime intorno ai +32°C. Martedì e mercoledì saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature in aumento fino a +33°C. Tuttavia, mercoledì notte è prevista pioggia leggera. Giovedì sarà una giornata con cielo coperto e temperature stabili intorno ai +21°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di precipitazioni nei prossimi giorni a Sassuolo.

Lunedì 22 Luglio

Notte: Durante la notte a Sassuolo ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di +22°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 6,6km/h, con raffiche fino a 6,1km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.59mm.

Mattina: La mattina si prevede una copertura nuvolosa del 79% con pioggia moderata. Le temperature saliranno fino a +27,6°C, percepite come +29,4°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di circa 1.29mm.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con una copertura del 45% e nubi sparse. Le temperature massime arriveranno a +32,3°C, percepite come +33,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h da Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno minime, con 0.14mm.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +32,4°C, percepite come +33,7°C. Il vento soffierà da Nord a 3,4km/h. Non sono previste precipitazioni.

Martedì 23 Luglio

Notte: Durante la notte a Sassuolo il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,8°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 6,1km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C, percepite come +29,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,3km/h da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime arriveranno a +33°C, percepite come +35,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,6km/h da Nord Est. Non sono previste precipitazioni.

Sera: In serata si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C, percepite come +23,2°C. Il vento soffierà da Sud a 6,1km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mercoledì 24 Luglio

Notte: Durante la notte a Sassuolo si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud a 5,7km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.7mm.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature saliranno fino a +26,5°C, percepite come +26,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,2km/h da Nord Est. Le precipitazioni saranno di circa 0.24mm.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura del 36%. Le temperature massime arriveranno a +33,2°C, percepite come +35°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,9°C, percepite come +30,9°C. Il vento soffierà da Nord Est a 8,2km/h. Non sono previste precipitazioni.

Giovedì 25 Luglio

Notte: Durante la notte a Sassuolo si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud a 4,7km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,6°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est a 4,1km/h. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime arriveranno a +21,5°C, percepite come +21,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,2km/h da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni.

Sera: In serata si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, percepite come +21,5°C. Il vento soffierà da Est a 4,2km/h. Non sono previste precipitazioni.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Sassuolo saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni atmosferiche, con piogge leggere, nubi sparse e cieli sereni. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di precipitazioni.

