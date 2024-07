Meteo Varese, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domenica 14 Luglio a Varese si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un’alta copertura nuvolosa che si manterrà costante. Le temperature oscilleranno tra i +17,1°C e i +26,9°C, con una percezione termica leggermente superiore alla temperatura effettiva. I venti soffieranno principalmente da nord, con una velocità che varierà da 1,1km/h a 7,6km/h, mantenendosi nella categoria di brezza leggera. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno tra il 61% e il 93%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1012-1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. Le temperature saranno intorno ai +17°C, con una leggera percezione di fresco. I venti soffieranno da nord con una velocità di 7,7km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si coprirà sempre di più, arrivando a una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +23,3°C verso le 09:00. I venti tenderanno a calmarsi, mantenendo comunque una direzione prevalente da ovest-sud ovest.

Nel pomeriggio, nonostante il cielo rimanga coperto al 100%, le temperature si manterranno intorno ai +27°C. I venti, pur rimanendo nella categoria di brezza leggera, potrebbero aumentare leggermente di intensità, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 5,1km/h.

Verso sera, la copertura nuvolosa tenderà a diminuire leggermente, passando da cielo coperto a nubi sparse intorno alle 19:00. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi sui +20°C, mentre i venti ruoteranno da nord a nord-ovest con una velocità intorno ai 3km/h.

In conclusione, Domenica 14 Luglio a Varese si prevede una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Non sono attese precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria un po’ più pesante. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +17.5° prob. 58 % 7.7 N max 10.5 Tramontana 93 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° Assenti 7.4 N max 8.7 Tramontana 89 % 1012 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° Assenti 5.6 N max 7.1 Tramontana 86 % 1013 hPa 9 cielo coperto +23.3° perc. +23.4° Assenti 1.1 OSO max 2.1 Libeccio 65 % 1013 hPa 12 nubi sparse +26.9° perc. +27.5° Assenti 6.2 S max 4.6 Ostro 53 % 1012 hPa 15 cielo coperto +26.8° perc. +27.4° prob. 19 % 5.9 SSO max 4.9 Libeccio 54 % 1012 hPa 18 cielo coperto +24° perc. +24.5° prob. 16 % 3.7 OSO max 4.4 Libeccio 78 % 1012 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +20.3° prob. 20 % 6.6 N max 6.2 Tramontana 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 21:09

