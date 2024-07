Meteo Vigevano, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vigevano per Giovedì 11 Luglio mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno che accompagnerà la città dalla mattina fino al tramonto. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 26-28°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma la brezza leggera proveniente dall’Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Vigevano, con termometri che potrebbero superare i 30°C. La brezza di vento proveniente dal Sud Ovest contribuirà a mitigare il caldo, ma si consiglia comunque di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma il cielo resterà sgombro da nuvole. Si potrà godere di una piacevole serata all’aperto, con temperature intorno ai 25°C e una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Vigevano indicano una giornata estiva con sole e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° prob. 37 % 7.8 OSO max 9.4 Libeccio 84 % 1015 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 6.1 OSO max 8.5 Libeccio 86 % 1015 hPa 6 cielo sereno +22.7° perc. +23.2° Assenti 4.8 O max 7.6 Ponente 83 % 1016 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +28.4° Assenti 4.6 O max 4.4 Ponente 70 % 1016 hPa 12 cielo sereno +29.8° perc. +33.1° Assenti 2.8 SO max 2.6 Libeccio 63 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +34.2° prob. 4 % 1 SSE max 2.3 Scirocco 61 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +32.8° prob. 4 % 1.8 SO max 3.5 Libeccio 76 % 1013 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.5° prob. 13 % 1.6 S max 3 Ostro 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 21:10

